Conheça a história de The Winner Takes It All, sucesso do ABBA

O espetáculo ABBA The Show chega a Brasília, em 30 de abril, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, pelo Metrópoles Music, e promete trazer no repertório os maiores sucessos do grupo sueco. Os ingressos para o evento já estão à venda.

Uma das canções mais conhecidas da banda, The winner takes it all, foi criada em um momento de melancolia e intimidade. O hit, escrito por Björn Ulvaeus em parceria com Benny Andersson, integrou o álbum Super Trouper, lançado em 1980, e segundo revelações do próprio Björn, é sobre seu doloroso divórcio e de Agnetha Fältskog, no Natal de 1978.

Em entrevistas, o músico compartilhou que demorou mais ou menos uma hora para compor a música e que estava acompanhado de uma garrafa de uísque.

Agnetha foi quem assumiu os vocais na música e de acordo com a cantora, ela se sentiu à vontade em compartilhar algo tão pessoal e traumático com os fãs. Ela também confirmou que The winner takes it all é uma das suas músicas favoritas.

A balada alcançou o primeiro lugar na Bélgica, Irlanda, Holanda, África do Sul e Reino Unido; e chegou ao Top 10 na Austrália, Canadá, Itália, Espanha e Estados Unidos. No Brasil, ela entrou para a trilha sonora da novela global Coração Alado, que foi ao ar em agosto de 1980, como tema dos personagens Tarcísio Meira e Vera Fischer.

ABBA The Show é um espetáculo com hits que marcaram épocaFoto: Divulgação oficial

O show propõe uma viagem no tempo em uma jornada através da história do ABBAFoto: Divulgação oficial

A turnê mundial desembarca na capital em 30 de abril, no Centro de Convenções Ulysses GuimarãesFoto: Divulgação oficial

O grupo se apresentará com músicos da Orquestra Sinfônica Nacional de LondresFoto: Divulgação oficial

Alguns hits inesquecíveis do ABBA: Mamma Mia e Dancing QueenFoto: Divulgação oficial

O grupo é formado por Camilla Dahlin, Katja Nord Mats Ronander, Janne Schaffer, Finn Sjöberg, Lasse Wellandere, Lasse Jonsson e Roger PalmFoto: Divulgação oficial

ABBA The ShowFoto: Divulgação oficial

O ABBA foi a banda que mais vendeu discos na década de 1970Foto: Divulgação oficial

Dancing QueenO grupo ABBA The Show é formado por Camilla Dahlin, Katja Nord Mats Ronander, Janne Schaffer, Lasse Jonsson, Finn Sjöberg, Lasse Wellandere e Roger Palm, além de membros da Orquestra Sinfônica Nacional de Londres, regida pelo maestro Matthew Freeman.

Com duas horas de duração, a performance promete ser uma verdadeira jornada pela história do ABBA. No repertório, os fãs podem aguardar canções inesquecíveis, como Mamma Mia, Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), Money Money Money, Waterloo, Take A Chance On Me, The Winner Takes It All, Fernando e muito mais.

Metrópoles MusicO primeiro show do Metrópoles Music foi realizado em novembro de 2022 e teve como atração principal a banda indie The Killers. Em 2023, já aconteceu o show emocionante do Il Volo.

O projeto anunciou que, além de ABBA The Show, trará megashows das bandas de rock Kiss e Deep Purple em 18 de abril, os quais acontecerão na Arena BRB Mané Garrincha.

