Festa da Cidade 2022 em Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

Entre os dias 5 e 8 de maio, Teixeira de Freitas irá celebrar seus 38 anos de emancipação política na Festa da Cidade, na Avenida das Nações. A administração pública, portanto, estará presente por meio de profissionais, intervenções e recursos tecnológicos voltados para a garantia da segurança de todos.

Em todos os dias de evento, a Avenida das Nações passará por videomonitoramento em tempo real. As vias laterais da avenida serão fechadas, com a entrada e saída a serem realizadas na Rotatória da Melancia – com a realização de revistas e uso de detector de metais. Não será permitida a entrada de materiais cortantes como vidro, por exemplo, para evitar potenciais acidentes.

Instituições como a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, Departamento de Trânsito e Defesa Civil irão atuar na Festa da Cidade para assegurar um evento seguro para foliões, comerciantes e demais profissionais. “Vamos executar um planejamento operacional de excelência, ocupando os espaços para que as pessoas possam se divertir e se sentir protegidas”, afirmou Capitão Gonçalves, secretário de Segurança e Cidadania.

O post Conheça as frentes de atuação da Prefeitura para o reforço da segurança na Festa da Cidade apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.