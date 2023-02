Conheça o influenciador que abandonou curso superior para criar conteúdo no digital

Lucas de Lima Ferreira produz vídeos engraçados abordando tema de jogos, entre outros assuntos

Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, Lucas de Lima Ferreira, viu sua vida mudar ao se deparar com o mundo digital que tem aberto possibilidades gigantescas para quem deseja trabalhar com a internet. Anteriormente, o influenciador fazia curso superior de educação física pela UFMG, abandonando a instituição no 5° período para se dedicar a criação de conteúdos.

Identificado com TDAH, Lucas sentia uma grande dificuldade de concentração nas aulas, o que acabou desmotivando-o a continuar no ramo. Pesquisando melhor sobre o tema, aproveitou as informações que conseguiu sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, para utilizar isso ao seu favor.

“Comecei a fazer alguns vídeos e fui percebendo que havia um público que se identificava não apenas com o conteúdo, mas também com a minha maneira de abordá-los. Os feedbacks positivos foram chegando e fui percebendo que meu lado criativo ia se expandindo com essa motivação. A partir daí, decidi profissionalizar essas atividades e me dedicar integralmente”, relembra.

Segundo Lucas, um dos quesitos que torna o trabalho como influencer gratificante é a relação que ele pode ter com o seu público. “É como se eu fosse um irmão mais velho para eles já que meu público em grande parte são crianças e adolescentes”, comenta. Seus conteúdos são vídeos engraçados que abordam temas de jogos como Free Fire, entre outros.

Aos poucos, Lucas, conhecido como ‘filho do dono da Garena’, se viu com um número surpreendente nas redes sociais. Seu Instagram conta com mais de 105 mil seguidores, enquanto no TikTok ultrapassou 1 milhão e já são 30 mil no YouTube. “Levava uma vida corrida e com limitações financeiras, com poucas perspectivas de progressão. Hoje, não é apenas a valorização financeira que cresceu, tenho privilégio de trabalhar usando as minhas ideias dentro do conforto da minha casa, com uma rotina livre e recebendo o reconhecimento instantâneo do meu público alvo”, afirma Lucas que também é sócio em uma empresa de recrutamento de influencers.

Influências Positivas

Com sua base de conteúdo sendo o Free Fire, Lucas afirma ter consciência que o perfil do seu público é em grande parte indivíduos com personalidades em formação, por conta disso, ele se vê em um cuidado absoluto na tratativa com sua persona, buscando demonstrar um bom exemplo para ajudar na construção de pessoas firmes de caráter e boa índole.

Em afirmativa sobre suas boas influências, um dos seus seguidores, Gustavo Melo de Campina da Lagoa, PR, comentou em uma de suas publicações: “Você sempre me deu conselhos muito bons, te considero como um irmão. Uma pessoa que tem o coração gigante, sempre tentou e tenta ajudar todo mundo”. Já David Henrique Marques de Sumidouro, RJ, falou que: “No Free Fire e fora do Free Fire, para mim, você é um irmão mais velho, o cara que quero seguir os passos, que vejo correndo atrás das coisas. Você me ajudou a ser uma pessoa melhor”.

Conheça mais sobre Lucas de Lima Ferreira: @lucaslimmabr