Perito vê fraude de ex de Ana Hickmann com uso de notas para TV Record

São Paulo — Uma perícia contratada pela defesa da apresentadora Ana Hickmann afirma que o suposto esquema de desvio de dinheiro do ex-marido Alexandre Correa envolveu fraudes com o uso de notas fiscais e duplicatas emitidas contra a TV Record, emissora onde ela trabalha.

A emissora não é implicada no esquema denunciado pela apresentadora à Polícia Civil de São Paulo. Segundo o perito, notas emitidas por empresas de Ana Hickmann eram usadas para negociar dívidas com mais de uma instituição financeira.

As notas fiscais são referentes à prestação de serviços como apresentadora da Record. Já as duplicatas são documentos usados para a antecipação de valores a serem recebidos lastreados nessa prestação de serviços. Elas podem ser usadas na negociação de dívidas com terceiros.

O perito Claudio Wagner afirmou que Alexandre Correa usava uma funcionária das empresas de Ana Hickmann para operar o esquema.

Segundo ele, notas fiscais emitidas contra a Rádio e a TV Record foram negociadas com o banco Daycoval e também com o FIDC Valecred, um fundo de investimentos que, inclusive, está processando as empresas da apresentadora e questiona a validade de notas duplicatas em nome da emissora.

“Além da fraude financeira referente à negociação de uma mesma duplicata em mais de uma instituição, constatamos que também há fraude contábil, pois não existem registros na contabilidade referente a descontos de duplicata em conta própria”, diz o perito.

De acordo com o perito, “os lançamentos efetuados sob esse título, normalmente transitam por contas contábeis alheias a operação, distorcendo ainda mais as demonstrações contábeis apresentadas”.

A perícia foi entregue pela defesa da apresentadora para comprovar que seu ex-marido operou um esquema de desvio de dinheiro e pirâmide financeira dentro de suas empresas com o uso de falsificações de sua assinatura.

Uma lista de crimes Em representação feita à polícia pedindo investigação, Ana Hickmann acusa o ex-marido pelos crimes de falsidade documental, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato e crime contra a economia popular.

Ela diz, no documento, que o valor das dívidas contraídas e acumuladas por uma das empresas do casal que está sendo cobrada por bancos em outros processos ultrapassa os R$ 40 milhões.

A apresentadora ainda acusa Alexandre Correa de operar um esquema de desvios em suas empresas sem o seu aval. Até mesmo o mecânico do carro dele entrou nessa conta, em um valor mais módico. O grosso da fraude, segundo ela, estaria na falsificação de cheques, financiamentos e outros documentos bancários.

O que diz a defesa de Alexandre Correa Alexandre Correa nega as acusações e seus advogados pediram a prisão de Ana Hickmann por alienação parental do filho de 9 anos do casal. O advogado Enio Murad afirma que o empresário tem plena convicção que ao final a inocência dele será comprovada.