Conheça os ganhadores do sorteio final da Campanha de Natal do Bem 2023

Nesta terça-feira (09) de janeiro, foi realizado o sorteio final da “Campanha de Natal do Bem 2023”, promovido pela CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Itamaraju).

O sorteio ocorreu no auditório do CDL, localizado na rua Cinco de Outubro, 207, centro baixo de Itamaraju. Sendo coordenado pelo secretário executivo, Jonil Ferreira e a presidente Priscila Bahia Souza, transmitido online no perfil social do Instagram @CDLitamaraju.

O sorteio celebra o sucesso das vendas do comercio local, premiando aos seus clientes com brindes extras e sorteio principal de duas poupanças uma no valor de R$ 15 mil reais e outra R$ 5 mil reais, 01 refrigerador e 01 TV, além de vários prêmios extras.

– Lucinete P Orlete, ganhou a poupança no valor de R$ 15 mil reais – comprando na Domínio Gás;

– Josélia Santos de Santos, foi premiada com a poupança no valor de R$ 5 mil reais e mora no bairro de Fátima;

– Pedro Alves Fortunato, vai levar para casa um refrigerador após comprar na Galpan;

– Mauro Segovia, moradora da avenida Principal no distrito de Corumbau foi premiado com uma TV.

A presidente da CDL, a empresária Priscila Bahia Souza e membros da diretoria estiveram presentes durante o sorteio, também enfatizaram a importância da participação dos clientes na promoção, pois são os grandes percussores que movimentam e fortalecem a economia local.