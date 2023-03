Conheça os investimentos da Secretaria de Educação e Cultura no desempenho de professores e estudantes para o ano de 2023

(Foto: Wesley Morau)

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) é uma avaliação da educação básica no Brasil, que tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes nas instituições de ensino do país. A partir da aplicação de provas aos estudantes do 5º ano e 9° ano do Ensino Fundamental, os resultados do SAEB são utilizados para avaliar a qualidade da educação básica no Brasil, definir políticas públicas de melhoria da educação e classificar as escolas em âmbito nacional, premiando aquelas com desempenho destacado.

Visando a melhoria do desempenho de todos os estudantes da rede pública, especialmente daqueles que participarão da prova do SAEB, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — através da Secretaria de Educação e Cultura — permanece investindo em recursos e formações tanto para docentes como discentes. Dentre as diversas ações previstas para o ano de 2023 estão:

Vida Linguagem e Vida Matemática (Editora Aprender)

Enquanto material de apoio para os estudantes do 9° ano, o Vida Linguagem e o Vida Matemática contam com atividades elaboradas conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em consonância com o SAEB. O kit contém: o livro do aluno e do professor e 3 avaliações a serem aplicadas durante o ano. A formação e o assessoramento do professor será realizada através da plataforma da editora com orientador e através dos articuladores de área da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, de maneira presencial.

Projeto de Vida

Os estudantes do 9º ano terão encontros durante o ano com orientações voltadas para o Projeto de Vida, com o objetivo de organizar as rotinas de estudo e dar continuidade aos estudos após o término do Ensino Fundamental. Os encontros serão realizados pelo NAPE de Formação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Projeto Acertando o Passo

Para os estudantes do 5º ano, estão sendo realizadas atividades em sala através de reagrupamento, conforme o nível de aprendizagem. Para isso, está sendo aplicado o Projeto Acertando o Passo em algumas escolas que trabalham com o reforço escolar, com foco na recuperação das aprendizagens. Serão aplicados para as turmas os simulados para que os estudantes sejam preparados para a prova do SAEB.

Durante a gestão atual, ocorreram investimentos como a reforma em mais de 30 escolas, 3 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) entregues, obras de pavimentação de pátios, além de 14 refeitórios prestes a serem entregues, e a instalação de painéis solares para energia fotovoltaica que atenda todas as unidades escolares. A administração pública reafirma o compromisso com a educação a partir do investimento de recursos em projetos de manutenção e ampliação, bem como na inauguração de novos equipamentos educacionais.

