Conheça os médicos que atendem nos postos de saúde em Teixeira de Freitas

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Saúde e da Rede de Atenção Básica, reitera que 40 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município já contam com médicos de plantão.

Atualmente, cada UBS tem o seu próprio profissional para atender a população semanalmente. Os dias nos quais os profissionais não estão na unidade (conhecidos como day-off) são destinados para estudos e capacitações, a fim de melhorar a qualidade dos atendimentos oferecidos. Assim, as regiões Sul, Norte, Oeste, Central e Leste do município contam com o serviço médico em vários dias úteis.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo desses postos é atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais.

