Conheço muita gente que ganhou Nobel da Paz sem merecer, diz Lula

Da esquerda para a direita, Lula, o cacique Raoni e o presidente da França, Emmanuel Macron Ricardo Stuckert/Planalto – 26.mar.2024

PODER360 26.mar.2024 (terça-feira) – 22h40



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta 3ª feira (28.mar.2024) que conhece “muita gente” que ganhou o prêmio Nobel da Paz sem merecer. Em evento com Emmanuel Macron para condecorar o cacique Raoni Metuktire, o petista disse que o indígena é o maior merecedor do prêmio.

“Eu conheço muita gente no mundo, muita gente, que ganhou o prêmio Nobel da Paz sem merecer. Muita gente, sem merecer, porque eu conheço as pessoas. Não tem ninguém no planeta Terra que mereça ganhar o prêmio Nobel da Paz mais do que você pelo que você fez na sua passagem pelo planeta Terra”, declarou Lula.

O brasileiro ainda brincou com o presidente francês ao dizer que esperava que Macron também fizesse campanha para dar o prêmio a Raoni.

“Se depender de mim, e eu espero se depender do Macron. Uma conversadinha com o pessoal da Noruega, com o pessoal da Suécia, conversar com uma rainha aqui, uma rainha ali, a gente consegue fazer que pela primeira vez um indígena com mais de 90 anos de idade, representando o povo indígena brasileiro, possa receber o prêmio Nobel da Paz”, afirmou o petista.

Antes do evento, Lula e Macron publicaram foto em um barco, atravessando o rio Guamá, na orla de Belém, para chegar a ilha do Combú. Lá, além da cerimônia de condecoração de Raoni, os chefes de Estado também visitaram uma fábrica de chocolate artesanal.

Raoni recebeu a maior honraria concedida pela França a seus cidadãos e a estrangeiros que se destacam por suas atividades no cenário global, o grau de cavaleiro, o 1º da Legião de Honra. A condecoração foi instituída em 20 de maio de 1802 por Napoleão Bonaparte.

A França reconhece Raoni como figura internacional pela causa indígena e ambiental. Ao divulgar mensagens sobre direitos humanos e proteção da floresta, ele criou a Rainforest Association em 1989 e o Instituto Raoni em 2001.

Macron no Brasil Em sua 1ª visita oficial ao Brasil, Macron desembarcou nesta 3ª (26.mar) em Belém, onde foi recebido por Lula. Ambos cumprirão extensa agenda bilateral ao longo dos próximos dias no Brasil, com temas na área de meio ambiente, defesa, reforma dos organismos multilaterais, entre outros. Além do Pará, Macron passará por Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.