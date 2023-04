Conselho de Justiça abre processo disciplinar e determina afastamento de juiz acusado de agredir a ex-mulher

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou nesta terça-feira, 11, a instauração de um processo disciplinar e determinou o afastamento imediato do juiz Valmir Maurici Júnior. O magistrado da 5ª Vara Cível de Guarulhos, em São Paulo, é acusado de agredir a ex-esposa física e verbalmente. A pena é por tempo indeterminado e foi proposta pelo corregedor nacional de Justiça, o ministro Luis Felipe Salomão. O juiz foi filmado agredindo a ex-mulher. Além disso, o CNJ informou em nota que foram encontrados “materiais audiovisuais em que o juiz aparece agindo de forma violenta com outras mulheres”. Diante deste cenário, o corregedor-geral da Justiça de São Paulo, desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, havia determinado o afastamento cautelar do magistrado no início do mês. “Caso sejam confirmadas, além de criminosas, as circunstâncias revelam desvios de conduta do requerido que atentam contra os valores éticos do Judiciário”, afirmou o ministro. O juiz e a ex-mulher, que não teve o nome divulgado, se casaram em 2021. De acordo com os advogados da vítima, as agressões começaram após os seis primeiros meses de relação. Em novembro, a ela saiu de casa. Inclusive, em janeiro, a Justiça concedeu medida protetiva a vítima, com base na Lei Maria da Penha. Assim, o juiz está proibido de se aproximar e de manter contato com a mulher e com pais e familiares dela. Além disso, Valmir foi obrigado a entregar a arma a que tem direito por ser juiz. A Jovem Pan tenta contato com a defesa do acusado.

