Construção de praça em bairro de Teixeira de Freitas avança

Construção de praça do bairro Ulisses Guimarães (Foto: Wesley Morau)

A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas dá continuidade com a construção da praça do bairro Ulisses Guimarães, executado com mão-de-obra própria da administração pública.

Grande parte da obra já está concluída. Logo, a equipe responsável se prepara para a realização de serviços como paisagismo e acabamento dos boxes (como o piso e instalação de pias, por exemplo).

Construção de praça do bairro Ulisses Guimarães (Fotos: Wesley Morau)

Esta praça será localizada na rua Formosa, ao lado do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Ulisses Guimarães. O espaço contará com parque infantil e 5 boxes que serão utilizados por comerciantes.

