Camila Moura desabafa e cita crises de ansiedade: “Nem tudo é glamour”

Camila Moura, esposa de Lucas Buda, do BBB 24, tornou-se uma celebridade após uma suposta traição do participante. Com mais de 2,8 milhões de seguidores no Instagram e várias parcerias comerciais fechadas, ela está aproveitando a fama ao máximo, mas revelou que ainda sofre muito com a traição do capoeirista.

“Tenho tido muito difíceis, estou dormindo com auxílio de medicamento. A galera me marca nas besteiras que o abençoado [Lucas] faz. Eu não fico aparecendo muito para mostrar o lado ruim das coisas, porque tudo seria um grande alerta de gatilho. Sei que muitas seguidores aqui passam por situações parecidas. Quero mostrar pra vocês a minha força, mas nem todo dia eu estou forte”, disse.

Em seguida, afirmou que não compartilha as dificuldades diárias para poupar os seguidores. “Nem tudo é glamour, brilho e mil maravilhas. Nas noites de festa no BBB eu não durmo, mesmo não acompanhando a festa, tenho pesadelos constantes. É horrível, parece um filme de terror que nunca acaba. Acho que nunca tive tantas crises de ansiedade como ultimamente, é um trauma que não fecha.”

Ela também revelou que teve uma crise recente no aeroporto por conta de um vídeo de Lucas no BBB. Apesar das declarações fortes, Camila Moura afirmou que está se consultando com um terapeuta e tomando remédios diariamente. “Vim falar pois não acho justo mostrar só o glamour”, completou.

BBB 24: família de Lucas “Calabreso” entra na Justiça contra Camila Amigo e padrinho de casamento de Lucas Henrique, apelidado de “Calabreso” no BBB 24, Pedro Antonio Vieira Pereira revelou que a família do brother está tomando medidas judiciais contra Camila Moura, (ex-) esposa do capoeirista. Ele ainda relatou, à Quem, que ela utiliza a música de Shakira como mantra.

“Fico desapontado com o rumo que a história tomou. A Camila está defendendo os interesses dela, custe o que custar. Em algumas oportunidades ela tem citado um trecho de uma música da Shakira, ‘As mulheres não choram mais, as mulheres faturam’, que me parece ser a inspiração desse posicionamento arrojado”, declarou.

Pedro ainda citou um conflito de interesse entre a situação de Lucas no BBB e o crescimento de Camila nas redes sociais. “Enquanto procuradora dele fora da casa, tem a obrigação de defender os interesses do Lucas. Estamos tomando medidas extrajudiciais para conter esse linchamento virtual e estamos dispostos a ir ao judiciário, se preciso”, declarou, acrescentando que ela ficou responsável pelas redes e o celular de Buda fora da casa.

“A Camila recebeu uma notificação extrajudicial hoje, mas estamos dispostos a judicializar se necessário. A ideia é tomar o controle das redes sociais, receber os celulares do Lucas e impedir que ela fique citando-o”, relatou.

O amigo de Buda contou que entrou em contato quando a “traição” aconteceu. “Perguntei como ela estava depois da conversa que gerou toda repercussão nas redes sociais e ela disse que não sabia responder. Me coloquei à disposição para o que ela precisasse, e também para conversar se ela quisesse. Ela agradeceu e foi a nossa última interação. No dia seguinte, ela abriu o Instagram e anunciou o fim do casamento. Depois disso não nos falamos mais”, detalhou.

A família de Lucas Henrique também não encarou bem a situação e tem se sentido mal com o divórcio. “Uma irmã dele tentou suicídio depois de uma interação que teve com a Camila. Ela vem tendo acompanhamento psicológico e psiquiátrico desde então”, revelou, dizendo que ele deve sofrer com o fim do casamento por ter passado metade de sua vida com Camila Moura.

“Ele não conheceu o pai. Sua mãe e seu irmão são falecidos. A Camila era o grande porto seguro dele. Tenho grande preocupação com a saúde mental dele no pós-BBB. Será muito duro para ele”, completou. Para Pedro, não houve traição, mas, sim, um flerte.