Contagem regressiva na Avenida Paulista será feita pela dupla Chitãozinho e Xororó; saiba detalhes da festa da virada

A Avenida Paulista será palco de uma grande festa de Réveillon para celebrar a chegada de 2024. Diversos artistas renomados estarão presentes para animar o público com diferentes estilos musicais. A contagem regressiva será feita pela dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó, que também irá se apresentar com o hit “Evidências”. Além deles, Zezé di Camargo, Claudia Leitte e a escola de samba Mocidade Alegre também estão confirmados. O evento terá início às 16h, e a música continuará até a madrugada, com a última apresentação marcada para a 1h50 da segunda-feira, 1º. O palco foi montado entre as ruas Bela Cintra e Haddock Lobo e a decoração é uma homenagem aos prédios icônicos da cidade, como a Estação da Luz e a Catedral da Sé.

A segurança do evento será reforçada, com controle de acesso à avenida e revistas. Serão 630 policiais, 46 viaturas, 350 guardas-civis metropolitanos e 700 seguranças privados garantindo a tranquilidade dos presentes. Além disso, 1.600 agentes da Polícia Militar estarão nas ruas. Para facilitar o deslocamento dos participantes, o metrô terá um funcionamento especial. As estações da Linha Verde — como Paraíso, Brigadeiro e Trianon-Masp, que ficam na Avenida Paulista — ficarão abertas durante toda a madrugada, com exceção da Consolação. Como medida de segurança, ela será fechada para embarque às 16h do domingo, 31, e reabrirá às 4h40 de segunda-feira, 1º. Já as demais estações terão embarque e desembarque até às 2h do primeiro dia do ano. Depois, funcionarão apenas para desembarque.

Os ônibus municipais terão passagem gratuita durante os dois dias das comemorações de Ano Novo. Quarenta e oito linhas que passam pela região da Avenida Paulista terão alterações de itinerários. As linhas de trem da CPTM também operarão durante toda a madrugada nas estações de integração. Durante a festa, a Paulista estará totalmente fechada para carros entre as ruas Teixeira da Silva e da Consolação até as 6h da segunda-feira. Para os motoristas, foram indicadas alternativas de trajeto para evitar o trecho interditado.