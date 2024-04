Contratado da Globo, Galvão Bueno participa de programa na Record

Conhecido pelos longos anos a frente das locuções de futebol da TV Globo, Galvão Bueno vai fazer uma pontinha da Record TV. O narrador foi liberado pela emissora da família Marinho, com quem possui um novo contrato para este ano, para participar de um documentário sobre a morte de Ayrton Senna, que fará 30 anos na próxima semana. As informações são do F5, da Folha de S. Paulo.

Em Senna 30 anos: o Dia que Ainda Não Terminou, o público vai conhecer a história da morte do piloto de Fórmula 1 contada pelo jornalista Roberto Cabrini. Ele foi o responsável por dar a notícia da morte de Ayrton Senna na época, quando ainda era repórter da Globo.

Filho da atriz Mildred dos Santos e do produtor, diretor, apresentador e autor de novelas Aldo Viana Galvão Bueno, Galvão Bueno foi criado em São Paulo, apesar de ter nascido em terras cariocas. Ainda na infância, demonstrou paixão por esportes. Mais velho, inclusive, chegou a se aventurar no futebol, vôlei, handebol, atletismo, natação, hipismo e no basquete Reprodução/Twitter

Em 1974, tempos após trabalhar em uma fábrica de materiais plásticos, ganhou o concurso de locução da Rádio Gazeta, após ser inscrito no processo por um amigo. Com isso, recebeu a proposta de um novo emprego, e a aceitou. “Eu fui, ganhei o concurso e uma vida nova. Me apaixonei pelo trabalho. No dia seguinte, estava trabalhando”, disse Bueno à Globo AgNews

Foi em 1990, porém, durante outra edição do campeonato mundial de futebol, que Galvão finalmente conquistou o posto de narrador oficial da Globo. Nesta primeira passagem do apresentador pela emissora, destacam-se, ainda, locução das conquistas de dois dos três títulos de Nelson Piquet, em 1983 e 1987, e os três campeonatos de Ayrton Senna, em 1988, 1990 e 1991 Reprodução/Instagram Galvão Bueno

Em 1992, o narrador deixou a Globo para comandar o departamento de esporte da Rede OM, atual Central Nacional de Televisão, mas o projeto não deu certo e, no ano seguinte, Galvão voltou para a emissora da família Marinho Reprodução/”Bem, amigos”

Em 1996, estreou como comentarista esportivo no Jornal Nacional. O quadro fazia parte de uma reformulação do noticioso cuja ideia era promover jornalistas envolvidos com a produção de conteúdo para a bancada Reprodução/Instagram

Galvão é pai de Letícia Bueno, Cacá Bueno, Popó Bueno, e Luca Bueno. Atualmente, é casado com a empresária do ramo de moda Desirée Soares Reprodução/Instagram

Desde que voltou para a Globo, Galvão narrou as principais conquistas de atletas do país, tais como: Copa do Mundo de 1994 e de 2002, o acidente fatal de Ayrton Senna e diversos jogos olímpicos. Com o sucesso, também apresentou vários programas, tais como: Espaço Aberto, Bate-Bola, Brasil na Copa, Bem, Amigos!, Na Estrada com Galvão, entre outros Reprodução

Em maio de 2022, Galvão e a Globo anunciaram o fim do vínculo de anos. O contrato do narrador e apresentador terá fim em dezembro e não será renovado. Agora, Galvão assinou contrato até 2026 com a Play9, empresa de curadoria de conteúdo em mídias sociais que tem o youtuber Felipe Neto como sócio Reprodução

Convidado, Galvão Bueno vai relembrar a relação de amizade com o piloto e de como foi o dia da morte, em 1º de maio de 1994. Do outro lado, Cabrini vai conversar também com outros personagens que fazem parte da história.

“São praticamente 30 anos investigando esses acontecimentos das mais diversas perspectivas. Para mim, como jornalista, Senna era um personagem denso, e como ser humano, um amigo muito querido. Uma reportagem como essa é mais do que uma missão para mim. É um verdadeiro um chamamento”, disse Cabrini ao jornal.

Galvão Bueno apresentará reality show na Globo em 2024; entenda A voz marcante de Galvão Bueno passará dos jogos importantes do futebol brasileiro e mundial para o entretenimento. Em 2024, inclusive, o comunicador já teria garantido um reality show para apresentador na Rede Globo.

De acordo com Gabriel Vacquer, do F5, o narrador já está garantido em um programa de entretenimento, que deve ser anunciado nos próximos dias. O projeto seria uma parceria do canal dos irmãos Marinho com a Play9, empresa de Felipe Neto, que cuida da carreira de Galvão Bueno nas plataformas digitais, e seria exibida tanto na televisão, quanto em streamings.

Segundo o colunista, o programa será um misto de Big Brother com game e terá, como objetivo, encontrar uma novo narrador para o Grupo Globo. O roteiro já estaria sendo elaborado em conjunto pelas duas empresas de entretenimento e a expectativa é que a seleção dos participantes comece até o final do ano em todo o Brasil.

Apesar de ter encerrado a sua atuação como comentarista da Globo, Galvão Bueno vem sendo utilizado em projetos especiais da editora e deve fazer parte da equipe durante as Olimpíadas de Paris 2024. Ele tem vínculo até o fim de 2024, mas já teria um interesse, por parte da emissora, de prorrogar o contrato.