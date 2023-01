Copa do Mundo Feminina marca passagem de bastão de Marta para nova geração do Brasil

Aos 36 anos, a rainha Marta se aproxima da reta final de sua carreira no futebol, e um dos últimos passos deve ser a disputa da Copa do Mundo Feminina pelo Brasil, em julho. O torneio organizado pela FIFA será disputado entre 20 de julho e 20 de agosto, com a equipe verde e amarela apostando em um plantel rejuvenescido.

O Brasil não figura mais na primeira prateleira do futebol feminino mundial, como esteve na primeira década dos anos 2000. Por isso, a Confederação Brasileira de Futebol, em 2019, contratou a gabaritada e multicampeã treinadora Pia Sundhage. Contudo, a seleção ainda atrai os olhares de apostadores e conta com probabilidades de aposta Copa do Mundo. A sueca desembarcou no país latino com a missão de dar maior competência ao time, além de realizar renovação na já envelhecida safra de Cristiane, Formiga e Marta.

Adeus à rainha?

Por lesões, Marta participou pouco da preparação da Seleção Brasileira após as Olimpíadas de 2021. No entanto, a tendência é que, já recuperada, a camisa 10 esteja na Copa do Mundo, liderando uma jovem equipe. A rainha do futebol não dispõe mais de sua explosão única dos anos anteriores, mas ainda oferece bastante qualidade técnica ao time, com passes apurados e finalizações precisas.

A passagem da craque com a Amarelinha é inesquecível. Considerada a maior jogadora da história da modalidade, Marta disputou 133 jogos pelo Brasil, com 110 gols marcados e inúmeros títulos conquistados. De fato, ficou faltando as conquistas do ouro nos Jogos Olímpicos, e da Copa do Mundo, mas a esperança ainda vive.

Camisa 10 foi peça revolucionária no futebol feminino brasileiro e mundial (Foto: Sam Robles/CBF)

Última dança

O Brasil ficou no Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de França, Jamaica e uma seleção indefinida, que pode ser Taipei, Paraguai, Papua Nova Guiné ou Panamá. A chave não é das mais fáceis, e o escrete verde e amarelo irá reencontrar as francesas, algozes no Mundial de 2019.

As meninas brasileiras certamente encontrarão dificuldades, mas são candidatas a passar de fase, já que duas equipes avançam às oitavas. No mata-mata, o Brasil, caso chegue, poderá enfrentar Vietnã, Holanda e Estados Unidos, com destaque para as duas últimas seleções, que realizaram a final da Copa do Mundo, que terminou com vitória norte-americana. O caminho, de qualquer forma, não será fácil, mas para atingir o tão sonhado título inédito, o Brasil de Marta terá de derrubar gigantes.

A melhor campanha da Canarinho em Mundiais femininos foi em 2007, com um honroso porém amargo vice-campeonato.

Novas caras

Com uma liga nacional cada vez mais forte, o Brasil tem iniciado um processo de revelar novas e qualificadas jogadoras para as próximas gerações. Do Cruzeiro, por exemplo, saiu a talentosa meia-atacante Duda, que hoje defende o Corinthians. Aos 19 anos e com passagens pelo futebol europeu, Giovanna Queiroz também é um nome forte para o presente e futuro.

A equipe de Pia Sundhage tem, atualmente, como pilares, Bia Zaneratto, atacante do Palmeiras, Tamires, lateral-esquerda do Corinthians, e Debinha, meia-atacante do North Carolina Courage. O retrospecto recente é bom. Em 2022, foram 19 jogos, com 12 vitórias, três empates e quatro derrotas, totalizando 45 gols feitos e 14 sofridos.

Seleção Feminina tem horizonte promissor (Foto: Thais Magalhães/CBF)

Com Marta de volta, a expectativa é de que o Brasil se fortaleça ainda mais para a Copa do Mundo Feminina, bem como realize uma troca de gerações que seja de sucesso nos próximos anos.

