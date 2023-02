Copa e Carnaval, os tombos que a Globo sofreu em grandes eventos

O que o Carnaval 2023 tem em comum com a Copa do Mundo do Catar para a Rede Globo? Os dois supereventos deixaram prejuízos financeiros importantes para a maior emissora de televisão do país.

Ao contrário do que já aconteceu durante anos de cobertura global, o Carnaval só trouxe dissabores para a Globo, tanto no aspecto financeiro, quando de audiência.

Para que se tenha uma ideia, das cinco cotas de patrocínio colocadas à disposição do mercado publicitário, a emissora conseguiu fechar apenas uma, com a Brahma.

O mercado estima que essa cota – como foi uma negociação de renovação de um contrato anterior – ficou entre R$ 35 e 40 milhões, dinheiro insuficiente pagar os direitos de transmissão e as cotas destinadas às escolas.

Além disso, de acordo com a coluna de Ricardo Feltrin, foi a segunda pior audiência na Grande São Paulo em toda a história dos carnavais transmitidos pela Globo. Este ano a média de ibope ficou em 9,1 pontos.

O grande problema é que o Carnaval – assim como a cobertura de uma Copa do Mundo – é um evento muito caro, que envolve centenas de profissionais.

Na Copa do Catar, como já tratamos aqui na coluna, foi basicamente a mesma coisa. A Globo chegou a faturar mais de R$ 1 bilhão em receita comercial, mas, no final das contas, a despesa foi bem acima disso e deixou um prejuízo considerável.

Junte-se a tudo isso a aposta arriscada que foi feita no Mundial de Clubes. A Globo pagou caro à Fifa pelos direitos do torneio, acreditando (e certamente prometendo aos anunciantes) que haveria uma final apoteótica entre Flamengo e Real Madrid.

Deu tudo errado.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!