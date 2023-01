BBB23. Fred Nicácio detona Gabriel: “Você é uma pessoa fria”

Fred Nicácio e Gabriel tiveram uma discussão durante a madrugada deste sábado (21/1) no BBB23 por conta de diferenças pessoais e de jogo 21/01/2023 10:56, atualizado 21/01/2023 10:56

Reprodução

O BBB23 não completou ainda nem uma semana no ar, mas a casa encontra-se dividida em dois grandes grupos. Aliás, os conflitos estão ficando cada vez mais evidentes. Dessa vez, por exemplo, o climão ocorreu entre Fred Nicácio e Gabriel Tavares e movimentou a madrugada.

Tudo aconteceu quando Fred Nicácio foi para a cozinha e acabou escutando uma conversa de Gabriel com Cezar Black. O médico escutou o affair de Bruna Griphao fazendo comentários a seu respeito. Ele disse que considera o profissional de saúde uma pessoa fria.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

