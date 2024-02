Coreia do Norte anula acordos de cooperação econômica o Sul

Em 31 de dezembro, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un (foto), pediu preparo das forças militares do país para uma eventual guerra contra a Coreia do Sul Korean Central News Agency

A Assembleia Popular Suprema da Coreia do Norte votou para anular todos os acordos de promoção da cooperação econômica assinados com a Coreia do Sul. A informação foi divulgada na 4ª feira (7.fev.2024) pela agência estatal norte-coreana KCNA.

A tensão na Península Coreana vem se intensificando desde o final de 2023. Em 31 de dezembro, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, pediu preparo das forças militares do país para uma eventual guerra contra a Coreia do Sul. Segundo ele, o conflito poderia “eclodir a qualquer momento”.

Entre os acordos anulados na 4ª feira (7.fev) está o que permitia o turismo no Monte Kumgang, na Coreia do Norte.

As excursões ao local, um dos símbolos da cooperação econômica entre as duas Coreias desde os anos 2000, estavam suspensas desde 2008, quando um turista sul-coreano se perdeu em uma zona restrita. Ele foi baleado por guardas norte-coreanos e morreu. Segundo a Reuters, cerca de 2 milhões de sul-coreanos já visitaram o local.

Em uma entrevista pré-gravada à TV estatal KBS, o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, disse ser “extraordinária” a mudança na política da Coreia do Norte.

“O que não mudou é que o Norte tentou, por mais de 70 anos, nos transformar em comunistas”, disse. “Ao fazer isso, percebeu que suas armas convencionais eram insuficientes, então passou a desenvolver armas nucleares para nos ameaçar”, completou.

