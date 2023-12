Corpo com sinais de violência é encontrado em prédio abandonado da justiça em Itamaraju

Um corpo com sinais de violência foi localizado num prédio abandonado, local onde funcionava a justiça do trabalho na Avenida Getúlio Vargas no centro de Itamaraju.

As autoridades policiais foram notificadas na manhã desta sexta-feira (15) de dezembro, relatando que o corpo de mulher estaria nas dependências do local abandonado, uma guarnição da 43ª CIPM destinou até o local, confirmando a veracidade dos fatos.

A vítima sem nenhum documento que contribuísse com a identificação, apresentava uma perfuração na altura do pescoço, proveniente de arma branca (faca).

Uma guia do levantamento cadavérico foi autorizado pelo plantão da Polícia civil e o corpo removido pelo servidor público Anderson Barbosa, sendo transferido para o Instituto Médico Legal (IML) e aguardará o reconhecimento por parte de familiares.

As investigações deverão apurar a autoria do crime.