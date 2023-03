Família procura por homem desaparecido

Revis Mendes da Silva (31 anos) desapareceu no início da noite de quarta-feira (22) de março, e desde então, a família não faz outra coisa senão procurá-lo.

O homem informou a seu pai (morador do bairro Santo Antônio do Monte em Itamaraju), que destinaria para a residência de sua genitora na cidade de Alcobaça, ocupando uma motocicleta Honda CG 160 de cor vermelha e placa RPL-9H08, no entanto, perdeu qualquer contato.

Revis Mendes da Silva, recentemente passou por acompanhamento terapêutico.

Família e amigos já estiveram na Polícia Civil e registraram um Boletim de ocorrência. A polícia tem realizado buscas, mas sem sucesso. Nas redes sociais os amigos buscam por informações.

A família está desesperada, e quem souber do paradeiro de Revis Mendes da Silva, favor entrar em contato com a Policia Civil (197) e Policia Militar (190), também nos números (73) 99850-8227 ou 99856-2288.