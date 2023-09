Corpo de Walewska, ex-jogadora de vôlei, é sepultado em Belo Horizonte

Foi sepultado na manhã deste sábado, 23, o corpo de Walewska Moreira de Oliveira, jogadora de vôlei e campeã olímpica brasileira em nos Jogos de Pequim, em 2008. A cerimônia começou às 6h no cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte, capital mineira. O velório foi reservado apenas para familiares e amigos e o enterro se deu por volta das 10h. Entre os amigos presentes, estava a jogadora Suelen, líbero do Praia Clube, e Keyla Monadjemi, diretora de vôlei feminino do Minas Tênis Clube. O marido da atleta, Ricardo Alexandre Mendes, não compareceu ao velório. As circunstâncias da morte de Walewska ainda são apuradas pela Polícia Civil, que registou o caso como morte suspeita. Ela caiu do 17º andar em cima da sacada de um apartamento do primeiro andar do condomínio Ciragan Home, na Bela Vista, capital paulista. O documento registrado no 78º Distrito Policial, na zona oeste de São Paulo, aponta que a ocorrência se deu às 18h09 de quinta-feira, 21, e foi comunicada às 20h19. Ricardo e duas testemunhas prestaram depoimento à polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, o marido da jogadora não estava no local no momento do incidente e foi informado do fato por moradores do condomínio.

Aos 43 anos, Wal deixou o esporte no ano passado. A medalhista de ouro também foi bronze em Atenas, no ano 2000. Nascida em Belo Horizonte, a atleta começou sua carreira no esporte aos 12 anos, quando ingressou no Minas Tênis Clube. No vôlei, ela passou por Minas, Rio de Janeiro, São Caetano, Perugia, Murcia, Odintsovo, Vôlei Futuro, Campinas, Praia Clube e Osasco. Nos últimos dias, Wal lançou seu livro biográfico, intitulado “Outras Redes“, também na capital paulista. Para promover a obra, na qual conta detalhes de sua trajetória, a jogadora participou de eventos ao longo da semana em São Paulo e esteve na Academia de Futebol do Palmeiras, onde se encontrou com o técnico Abel Ferreira. Através das redes sociais, diversas personalidades do esporte prestaram homenagens a Walewska. O COB (Comitê Olímpico do Brasil) também lamentou a morte.

Leia também

Walewska Oliveira caiu do 17º andar de prédio em SP, diz Boletim de Ocorrência



Walewska, campeã olímpica pela seleção de vôlei, morre aos 43 anos