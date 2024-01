Corpo em decomposição é encontrado próximo ao local de desaparecimento de helicóptero em São Paulo

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado em Natividade da Serra, região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. A descoberta foi feita pela Polícia Civil na Avenida da Balsa, próximo ao local onde um helicóptero com quatro tripulantes desapareceu no último domingo, 31. A perícia foi acionada e solicitou exames para identificar a vítima. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de Taubaté. As buscas pelo helicóptero desaparecido entraram no terceiro dia nesta quinta-feira, 4, com o apoio do Comando de Aviação da Polícia Militar e equipes da Força Aérea Brasileira (FAB). Contudo, segundo a Defesa Civil, ainda não é possível afirmar se o corpo encontrado pertence a um dos ocupantes da aeronave. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ressalta que o Corpo de Bombeiros está preparado para agir, mas só será acionado caso a FAB ou o Comando de Aviação da Polícia Militar encontrem indícios do local da queda.

