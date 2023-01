Corpos de cabeleireira e de filhos encontrados queimados são enterrados em Goiás

Os corpos da cabeleireira Elizamar Silva e de seus três filhos – Gabriel, de 7 anos, e os gêmeos Rafael e Rafaela, ambos de 6 anos – foram enterrados nesta segunda-feira, 23, no Cemitério Municipal Redenção, em Planaltina de Goiás. As vítimas foram encontradas carbonizadas no último dia 13, em Cristalina, dentro do carro da família. De lá para cá, dez familiares da cabeleireira desapareceram. Até o momento, sete corpos foram localizados. No entanto, apenas cinco foram identificados. Na última quinta-feira, 19, a Polícia Civil confirmou que o sétimo corpo encontrado na quarta-feira, 18, também em Planaltina, é de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro da cabeleireira. Marcos Antônio era apontado como um dos mandantes de assassinar toda a família. No entanto, o delegado Ricardo Viana, da 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá, que é responsável pelo caso, disse que essa hipótese perdeu força após a localização do corpo. Na tarde de quarta-feira, policiais foram até o local onde parte da família foi mantida em cativeiro e localizaram o sétimo corpo. Esse foi o primeiro corpo identificado pela polícia. Depois dele, também na quinta-feira, os corpos da cabeleireira e dos filhos foram identificados. Outros dois corpos ainda não foram identificados.

Entenda o caso

O caso começou quando Elizamar Silva desapareceu junto com os três filhos em 12 de janeiro. Ela era casada havia dez anos com Thiago Gabriel Belchior de Oliveira, filho de Marcos Antônio. Além disso, a moradora de Santa Maria, no DF, era mãe de um rapaz, de 24 anos, e de uma outra jovem, de 18 anos, que comunicaram a polícia sobre o desaparecimento da cabeleireira. De acordo com testemunhas, no dia em que Elizamar foi vista pela última vez, Thiago comentou que tinha brigado com a esposa, que teria saído com os três filhos.

No entanto, um dia depois, na sexta-feira, 13, o carro da cabeleireira foi localizado carbonizado, com quatro corpos dentro. Na tarde da última quinta-feira, a polícia confirmou que os corpos são de Elizamar e dos três filhos. Já no sábado, 14, as autoridades encontraram o carro de Marcos Antônio, também carbonizado, com outros dois corpos dentro. As vítimas, no entanto, até o momento, não foram identificadas.

Prisão

Na terça-feira, 17, três suspeitos foram presos por envolvimento no crime. São eles: Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, e Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos.

Motivação

Após investigações, a Polícia Civil acredita que o crime teria sido motivado por dinheiro. Isso porque Elizamar tinha R$ 100 mil que conseguiu de um empréstimo para investir no salão de beleza que abriu na Asa Norte, em Brasília. Já Renata Juliene Belchior, de 52 anos, mãe de Thiago e esposa de Marcos Antônio, tinha R$ 400 mil, pela venda de uma casa em Santa Maria, no DF. Os investigadores descobriram ainda que a ex-esposa de Marcos Antônio, Cláudia Regina, também tinha vendido um imóvel, em dezembro do ano passado. O dinheiro das três mulheres seriam os alvos dos criminosos.

Entenda quem é quem na família

Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54 anos: Sogro da a primeira pessoa a desaparecer, a cabeleireira Elizamar Silva, ele foi casado com Renata Juliene Belchior, com quem teve dois filhos: Thiago Gabriel Belchior de Oliveira e Gabriela Belchior de Oliveira. Ele também foi casado com Cláudia Regina Marques de Oliveira, com quem teve Ana Beatriz Marques de Oliveira. De acordo com a polícia, Marcos Antônio era apontado como um dos mandantes de assassinar toda a família. No entanto, a hipótese perdeu força após a localização do corpo dele.

Elizamar Silva, 39 anos: Cabeleireira é esposa de Thiago Gabriel Belchior de Oliveira, com quem teve três filhos: Gabriel, de 7 anos, e os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos.

Thiago Gabriel, 30 anos: Esposo de Elizamar, com quem teve os filhos Gabriel e os gêmeos Rafael e Rafaela. Ele é filho de Marcos Antônio e de Renata Juliene Belchior. Thiago também é irmão de Gabriela Belchior. Assim como Marcos Antônio, ele também foi apontado pelos suspeitos como um dos mandantes de assassinar toda a família.

Gabriel da Silva, 7 anos: Filho de Elizamar e Thiago Gabriel, além de irmão dos gêmeos Rafael e Rafaela. Ele desapareceu junto com a mãe, em 12 de janeiro.

Rafael, 6 anos: Filho de Elizamar e Thiago Gabriel e irmão gêmeo de Rafaela, além de ser irmão de Gabriel.

Rafaela, 6 anos: Filha de Elizamar e Thiago Gabriel, irmã gêmea de Rafael, além de ser irmã de Gabriel.

Renata Juliene Belchior, 52 anos: Sogra de Elizamar, foi casada com Marcos Antônio, com quem teve Thiago Gabriel e Gabriela Belchior. Ela, assim como os demais, segundo a polícia, está desaparecida.

Gabriela Belchior, 25 anos: Cunhada de Elizamar, é irmã de Thiago Gabriel e filha de Marcos Antônio e de Renata Belchior.

Cláudia Regina Marques de Oliveira: É ex-esposa de Marcos Antônio, com quem teve Ana Beatriz Marques de Oliveira.

Ana Beatriz Marques de Oliveira: Filha de Marcos Antônio e de Cláudia Regina Marques de Oliveira.

Desaparecidos

Por mais que dois corpos ainda não foram identificados, seguem desaparecidos, oficialmente, Renata Juliene Belchior, Gabriela Belchior, Cláudia Regina Marques de Oliveira, Ana Beatriz Marques de Oliveira e Thiago Gabriel.