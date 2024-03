Correntina: do mesmo partido do prefeito, presidente da Câmara rompe e declara apoio ao pré-candidato da oposição

Foto: Divulgação

20 de março de 2024 | 11:09

O presidente da Câmara de Correntina, Jenivaldo Santos, popularmente conhecido como Negão de Satú, decidiu romper com o prefeito Nilson José Rodrigues, o Maguila, e vai apoiar o pré-candidato da oposição na cidade, Mariano Correntina (União Brasil). O prefeito e o presidente da Câmara são do PCdoB e eram aliados.

Além de Negão do Satú, outros quatro vereadores do município também anunciaram saída do bloco do governo na cidade e migraram para o grupo de Mariano, que conta agora com o apoio de nove legisladores. A Câmara Municipal de Correntina tem 13 vereadores. Com isso, Maguila ficou apenas com quatro integrantes em sua base no Legislativo da cidade, localizada no Oeste baiano.

O anúncio foi publicado nas redes sociais de Mariano Correntina na manhã desta terça-feira (20). A articulação do apoio contou com a participação do deputado federal Dal Barreto (União Brasil).

“A decisão de mudar foi necessária. Chegou o momento de Correntina priorizar o desenvolvimento sustentável, a melhoria dos serviços públicos e a oferta de uma saúde de qualidade com atendimento humanizado e responsável. O que vemos hoje é uma cidade clamando por essa mudança”, afirmou o presidente da Câmara.

Mariano comemorou o apoio de Negão do Satú e dos oito vereadores, que agora fazem parte de seu grupo, e ressaltou o desejo de mudança na cidade. “A mudança não é apenas necessária; ela é urgente. O povo de Correntina tem clamado por uma gestão que realmente atenda às suas necessidades, que inove e que traga seriedade e compromisso à nossa política local”, disse.

Mariano e Maguila devem reeditar a disputa de 2020, quando o atual prefeito venceu por 47,88% a 35,90% dos votos válidos.

