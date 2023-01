Cortejo Afro recebe Escandurras e Magary Lord em nova edição do seu tradicional ensaio

O Cortejo Afro segue com a sua animada temporada de Ensaios de Verão. Nesta segunda-feira (16), a partir das 21h, no Largo da Tieta, no Pelourinho, o grupo vai receber os cantores Escandurras e Magary Lord para participações especiais. Os ingressos custam R$100 (inteira) e R$50 (meia) e podem ser adquiridos através do site Bilheteria Digital.

O Cortejo Afro promete trazer no repertório composições da banda como Ageumbó, Meu Barco Vai e Eu Sou Preto, já consagradas pelo público, além de releituras de clássicos da MPB, mescladas à batida percussiva, para fazer o público cantar, dançar e se divertir.

Serviço

Ensaio do Cortejo Afro

Quando: 16 de janeiro;

Convidados: Escandurras e Magary Lord;

Horário: 21h;

Local: Largo da Tieta, Pelourinho;

Ingressos: 1º lote promocional R$100 (inteira) e R$50 (meia);

Vendas: Site Bilheteria Digital; e no local, no dia do evento.