“Cortes” na TV Globo chega no jornalismo esportivo. Saiba mais!

A onda de demissões não param na TV Globo. Nesta quinta-feira (13/4), a emissora dispensou mais 19 profissionais, sendo que desta vez, em seu departamento esportivo. Nomes como Hortência, Carlão, Régis Rosing, Maurício Noriega e Jaime Júnior, não fazem mais parte do elenco da Vênus Platinada.

De acordo com o comunicado emitido pela empresa dos Marinhos, a rescisão dos contratos foi motivada pela contenção de gastos, já que precisam diminuir custos. Anteriormente, Cléber Machado, um dos principais comentaristas do canal, não teve sua parceria renovada pelo mesmo motivo.

“Assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história”, dizia o início da nota.

Segundo o Lance!, outras pessoas, dos mais diversos departamentos como comercial, engenharia e entretenimento, poderão receber o aviso de que serão cortadas da companhia.

“Os resultados da Globo refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios”, completaram.

Leia o comunicado na íntegra:

“A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história. Isso, no entanto, faz parte da dinâmica de qualquer empresa. Os resultados da Globo refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios. Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento”.