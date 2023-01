Cotada para o BBB, Paula Fernandes é pega no pulo com montagem de foto

O que estaria acontecendo com Paula Fernandes? Na noite desta segunda-feira (9/1), a cantora publicou uma foto no perfil do Instagram que imediatamente virou piada, por se tratar de uma legítima e escancarada montagem. Nela, a sertaneja aparece no meio da neve, porém, o recorte mal feito da foto entregou tudo. Na localidade marcada, Paula Fernandes diz estar na França.

Não demorou muito para que internautas encontrassem a foto verdadeira, onde a paisagem ao fundo é o mar, e ela está numa embarcação.

Paula Fernandes

Paula FernandesReprodução/Instagram

WhatsApp Image 2023-01-09 at 20.00.00 (1)

Paula Fernandes

WhatsApp Image 2023-01-09 at 19.59.59 (1)

Paula Fernandes

Paula Fernandes

Cantora se comparou a Juma MarruáReprodução

Cantora Paula Fernandes

Paula FernandesReprodução/Instagram

Cantora Paula Fernandes

Paula Fernandes em entrevista à coluna LeoDias

Cantora Paula Fernandes

Ela é cantora sertanejaReprodução

paula-fernandes-31

Paula Fernandes diz que não quer ter filhos por agoraReprodução/Instagram

Cotada para o BBB23, tudo leva a crer que, sim, Paula estará na atração com estreia agendada para o próximo dia 16. Equipe e a própria cantora, é claro, negam qualquer possibilidade.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.