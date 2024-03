Como Camila, ex de Buda: descubra os signos mais vingativos do zodíaco

Nas últimas semanas, Camila Moura viralizou nas redes sociais após seu marido, Lucas Buda, participante do BBB 24, paquerar Giovana Pitel durante o reality show.

A reação da (ex) esposa fez com que ela ultrapassasse o número de seguidores de outros participantes do game.

Mas, e aí? Você sabe quais são os signos mais vingativos do zodíaco? Confira!

Os signos mais vingativos Escorpião

Em primeiro lugar, para a surpresa de zero pessoas, o signo de Escorpião abre a lista dos mais vingativos do zodíaco. Esses nativos não deixam uma traição passar em branco, e logo iniciam o planejamento de uma vingança, na mesma moeda.

Capricórnio

Apesar de pregarem uma personalidade mais pacífica, o signo de Capricórnio torna-se um dos mais vingativos quando algo o tira do sério. Toda racionalidade capricorniana é convertida em planos para se vingar de vez de quem tirou sua paz.

