COVID-19: Prefeitura inicia aplicação da vacina bivalente em Teixeira de Freitas; saiba mais

Aplicação da vacina bivalente contra a COVID-19 em Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

Nesta quarta-feira (01), a Secretaria de Saúde — através da Vigilância Epidemiológica — iniciou um novo marco no combate a COVID-19 em Teixeira de Freitas: foi iniciada a aplicação da vacina bivalente no município; esta é uma atualização dos primeiros imunizantes utilizados, já que protege contra a cepa original do coronavírus e também contra a subvariante ômicron.

Aplicação da vacina bivalente contra a COVID-19 em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

A ação foi executada no Lar dos Idosos São Francisco de Assis seguindo a programação estipulada pelo Ministério da Saúde, contemplando o público inicial de pessoas idosas que vivem em instituições de longa permanência, além dos trabalhadores locais.

Na próxima semana, a aplicação da vacina bivalente será estendida para pessoas com mais de 70 anos, com intervalo de quatro meses entre a segunda dose e a dose de reforço. Mais informações serão divulgadas pelos meios de comunicação da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas em breve.

Aplicação da vacina bivalente contra a COVID-19 em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

