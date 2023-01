CPI dos atos antidemocráticos: distritais já se organizam por vagas

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que irá investigar os atos antidemocráticos ocorridos em 12 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro deste ano foi lida nessa quarta-feira (18/1) em sessão extraordinária da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Apesar de o requerimento ainda precisar ser publicado no Diário Oficial para o início regimental de prazos, principalmente na indicação de nomes, os deputados já se movimentam para participar da investigação.

Ao todo, sete distritais irão compor a CPI. Embora a proporcionalidade ainda não tenha sido oficialmente divulgada, os parlamentares já fizeram os cálculos e consideram que cada bloco poderá indicar um. A exceção será o “blocão” dos partidos Cidadania, Avante, Agir, PP e PMN que terá duas vagas.

Com a leitura, o requerimento e a proporcionalidade serão publicados no Diário Oficial. Contando os prazos regimentais, até sexta-feira da próxima semana (27/1), a composição da CPI deve estar montada e os trabalhos podem, de fato, começar a partir de fevereiro.

Caso nada mude, os nomes favoritos até o momento para participar da CPI são:

Pelo bloco União Democrático (PSD, União Brasil e Republicanos) – Robério Negreiros;Pelo bloco do MDB – Hermeto;Pelo bloco do PT – Chico Vigilante;Pelo bloco PSol/PSB – Fábio Felix;Pelo bloco do PL – Joaquim Roriz Neto;Pelo bloco A Força da Família (Agir, Avante, Cidadania, PP e PMN) – os partidos Agir e PP irão escolher os nomes. Os favoritos são Jaqueline Silva e Pastor Daniel de Castro.Presidência e relatoria da Comissão ainda devem ser definidos. A única certeza é que Robério, como líder do GDF na CLDF, não assumirá nenhum desses cargos. Segundo ele próprio fez questão de frisar, a decisão vem em nome da imparcialidade da CPI.