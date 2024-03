Criador da banda Djavú, Geandson Rios processa ex-vocalista

O cantor Geandson Rios, criador da famosa banda Djavú, estáem guerra judicial contra a ex-vocalista do grupo, Nadila Freire, que fez parte da primeira formação. A treta ainda envolve um empresário que, segundo o rapaz, se uniu à sua rival para usar o nome indevidamente durante apresentações e participações em programas de TV pelo Brasil, alegando ser a banda original.

Um fonte da coluna contou, com exclusividade, que Geandson já havia conseguido sentença judicial que impedia Nadila de utilizar o nome da banda. Na ação, ela também foi condenada a pagar uma quantia indenizatória ao cantor. Porém, Geandson perdoou a dívida, em consideração ao passado.

A marca Djavú pertence, originalmente, a um empresário, com quem Geandson negociou e tinha uma espécie de “contrato de aluguel” para que pudesse utilizá-la sem problemas judiciais.

Acontece que, de acordo com o processo, Nadila e esse empresário — que não é o dono com quem Geandson tem o acordo — tentaram o registro da marca Banda Djavú por meio de sua equipe jurídica. A discussão, entre outros pormenores, é a de que o nome deveria ser utilizado por Geandson, criador da banda original.

Embora essa discussão esteja atualmente nas mãos do Poder Judiciário, Nadila e o outro rapaz, utilizando indevidamente o nome Banda Djavú, tem espalhado pelas redes sociais que eles são a banda original, contrariamente às evidências apresentadas por Geandson.

Em conversa com a coluna, Geandson Rios afirmou tem documentos, vídeos e outros materiais que contribuem para comprovar sua verdade. Ele garantiu, ainda, que fará shows exclusivos com a turnê Piseiro da Djavú nas festas de São João, com novos sucessos e as músicas marcantes dos anos de 2000.

“Tudo isso que está deixando, está me deixando muito abalado e me causando prejuízos financeiros. É uma questão muito difícil porque eu criei a banda Dejavú há 16 anos. Foi um projeto muito lindo que conquistou o Brasi e até turnês internacionais”, declarou ele.

Ainda durante o bate-papo, Geandson Rios contou: “E hoje a gente se depara com esse problema, tendo que estar processando e recebendo processos contra a Nadila e esse DJ, que conseguiu essa marca ninguém sabe como. E nós estamos nos defendendo, buscando nossos direitos, com provas de toda a nossa história e trajetória”, declarou.

Sobre estar processando novamente a ex-colega de trabalho, o cantor desabafou: “Isso me deixa muito triste, chateado. Causa muito prejuízo financeiro, muita difamação na internet. Isso deixa a gente muito abalado emocionalmente, psicologicamente. Mas continuamos. Nossos fãs e os contratantes estão nos apoiando. Espero que a Justiça seja correta e que mais uma vez eu ganhe o processo e que eu possa continuar minha vida trabalhando, como sempre fiz, e levando alegria para as pessoas”, disse.

A banda Djavú se popularizou em meados de 2008 no Brasil e internacionalmente por seus sucessos como Lábios Divididos, Me Libera, Soca Soca, Não Desliga o Telefone e Maciota Light, entre outras.