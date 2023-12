Criança de 4 anos é encontrada morta dentro de van escolar em SP

Um menino de apenas quatro anos foi encontrado sem vida dentro de uma van escolar, nesta segunda-feira, 18, na Mooca, zona leste de São Paulo. O corpo da criança estava localizado embaixo de um dos bancos do veículo, e ela não havia saído do automóvel quando o responsável por levá-la à creche chegou ao local. Segundo relatos da Polícia Militar (PM), por volta das 16h, uma chamada foi recebida para atender a ocorrência na Rua Barra do Turvo. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a criança morta dentro da van escolar. O responsável informou os policiais que a havia levado ao Centro de Educação Infantil (CEI) Brás-Mooca algumas horas antes, e, ao retornar para buscá-la, não a encontrou. Então ele passou a procurar pelo menino quando o encontrou sem vida dentro do veículo. O caso foi registrado no 8º Distrito Policial (DP) e está sendo investigado. Caso a versão apresentada pela PM seja confirmada, este será o segundo incidente de uma criança encontrada morta dentro de uma van escolar em pouco mais de um mês. No dia 14 de novembro, um menino morreu após ser esquecido dentro de um veículo de transporte na Vila Maria, zona norte de São Paulo, resultando em sua morte.

