Criança é atingida por tiro dentro de casa em Tancredo Neves

Um menino de 6 anos foi baleado no final da manhã desta sexta-feira (30) no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. A criança foi atingida de raspão no antebraço enquanto estava dentro de casa, na Rua Isaías Oliveira.

Segundo a TV Bahia, moradores contaram que os tiros teriam sido disparados durante uma ação da Polícia Militar, que perseguia bandidos no bairro. Em nota, a PM informou ao CORREIO que, “de acordo com informações da unidade responsável pelo policiamento no local, não houve acionamento para essa ocorrência.”

O tiro quebrou uma janela de vidro, rasgou uma cortina, atingiu o menino e foi parar na parede da sala.

Pela tarde, os moradores fizeram uma manifestação queimando objetos e bloqueando trânsito no bairro. No início da noite os moradores repetiram a manifestação. Ainda de acordo com TV Bahia, por conta disso, os ônibus que circulam no bairro pararam de ir até o final de linha e estão parando no Conjunto Arvoredo.