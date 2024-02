Crianças gritam “eu te amo” para Bolsonaro em Angra dos Reis

Ex-presidente chegou de jet ski em praia do litoral fluminense; apoiadores tiraram fotos e gritaram “mito”

Grupo de crianças em Angra dos Reis esperando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reprodução/X @depheliolopes – 12.fev.2024

PODER360 12.fev.2024 (segunda-feira) – 18h31



Crianças gritaram “eu te amo” para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma praia em Angra dos Reis (RJ). O grupo estava na faixa de areia aguardando o ex-presidente chegar ao local por meio de um jet ski. O vídeo foi compartilhado no perfil do X (ex-Twitter) do deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) nesta 2ª feira (12.fev.2024).

Os apoiadores começaram a proferir o canto de “mito” ao verem o ex-presidente se aproximar da praia. Depois de Bolsonaro descer do jet ski, o grupo se aglomerou ao redor do ex-presidente e começaram a gritar “é Bolsonaro”.

Assista (1min41s):

