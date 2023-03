Criminoso mais procurado pelo Draco na Bahia é preso em São Paulo

Um dos criminosos mais procurados da Bahia, Cleber dos Santos da Silva, mais conhecido como ‘Keu’ foi preso na madrugada desta quarta-feira (15), em São Paulo. A prisão foi realizada por policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), em Paraísopolis.

Keu é a Dama de Copas do Baralho do Crime do Disque Denúncia. Segundo a Polícia Civil, ele é líder do tráfico de drogas no Arenoso e no Recôncavo Baiano. Keu também é é investigado por executar e mandar matar diversas pessoas. “Ele é o mandante dos últimos crimes ocorridos em Tancredo Neves, Pernambués e Arenoso. Recebemos informações importantes de onde ele estaria localizado, mandamos equipes do Draco para São Paulo e conseguimos capturar o criminoso”, explicou o diretor do Draco, delegado José Bezerra.

Keu também é apontado pelos crimes de roubo a banco e já foi preso em 2012 e e 2018. O homem, que teve o mandado de prisão cumprido, agora está na carceragem do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap), através do 34° Distrito São Paulo, e será recambiado para a Bahia pelos policiais do Draco e da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter).