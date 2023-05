Criminosos do ‘Baralho do Crime’ baiano são procurados no Complexo da Penha, no RJ

As polícias Civil e Militar e do Rio de Janeiro realizam, nesta terça-feira (16), operação no Complexo da Penha para tentar prender criminosos que participaram do ataque à agência da Caixa Econômica Federal do Cocotá, na Ilha do Governador, na última sexta (12).

Identificados como Sidmar Soares dos Santos, o “Bolota” e Manoaldo Falcão Costa Junior, o “Gordo Paloso”, a dupla é natural de Itabuna, no sul baiano, e integra o ‘Baralho do Crime’, catálogo criado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

“Bolota” é considerado um bandido de alta periculosidade. Ele está foragido por tráfico de drogas, de armas, além de homicídios. Ocupa a posição ‘Ás de Copas’ no baralho. Já “Gordo Paloso”, o ‘Rei de Paus’, tem mandado de prisão por homicídio e tráfico de drogas em Itabuna.

O “Baralho do Crime” é um catálogo que reúne informações dos foragidos mais perigosos da Bahia, como nome, apelido, área de atuação, além da foto. A divulgação tem o objetivo de contar com a ajuda de denúncias anônimas que possam colaborar na localização dos criminosos.