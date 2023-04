Jovem morre durante ação policial em Salvador; testemunhas e PM divergem

Um jovem de 22 anos morreu e uma mulher ficou feridas após serem atingidos por disparos de armas de fogo, na noite de segunda-feira (24), na Chapada do Rio Vermelho, em Salvador.

As vítimas foram atingidas durante um confronto entre homens armados que deflagraram tiros contra uma equipe da Policia Militar

De acordo com a PM, o rapaz morto, identificado como Wellington Vinícius Santos de Jesus, era um dos suspeitos que estava no interior de um carro roubado.

Conforme relato da ocorrência, durante rondas no bairro, os militares visualizaram um automóvel com vidros escuros e, ao ser dada voz de parada, os ocupantes desceram do carro e efetuaram disparos de arma de fogo contra os militares, que revidaram. Após os disparos, os policiais encontraram um suspeito ferido no interior do automóvel, sendo socorrido imediatamente para o Hospital Geral do Estado, onde não resistiu aos ferimentos.

A versão das testemunhas, no entanto, diverge da dos militares. Segundo moradores, Wellington estava acompanhado de alguns amigos com quem havia jogado bola momentos antes de ser atingido. As informações são da TV Bahia.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e fez perícia no local. Foram expedidas as guias periciais. Não há detalhes sobre estado de saúde da mulher ferida.