Crise? Fãs apontam indícios do término de Ana Castela e Gustavo Mioto

1 de 1 Foto colorida de Gustavo Mioto e Ana Castela – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramSegundo o jornalista Leo Dias, no meio sertanejo, não se fala em outra coisa a não ser o possível término de Ana Castela e Gustavo Mioto. Os boatos se dão após alguns fãs notarem que a interação do casal nas redes sociais diminuiu.

Ainda de acordo com o jornalista, algumas pessoas afirmam também que os cantores têm circulado sem aliança.

Ana Castela e Gustavo Mioto assumiram o namoro em junho deste ano, cerca de seis meses após os primeiros boatos de que estavam juntos.

Nas redes sociais, eles costumam aparecer trocando elogios e sendo sempre muito carinhosos um com o outro. Vale destacar que as fotos do casal ainda permanecem no Instagram de ambos.

