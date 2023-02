Crise Yanomami: 719 indígenas seguem internados em Boa Vista

Boletim da Secretaria de Comunicação Social do governo federal, desta quarta-feira (15/2), informa que 390 indígenas da etnia foram atendidos na Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai), em Boa Vista (RR), desde o início da crise humanitária no território Yanomami. De acordo com o órgão, 719 indígenas permanecem no local. Desses, 62 estão à espera de voos para retornar às suas terras.

Diagnosticados com estado de saúde de menor complexidade, 153 indígenas receberam alta. Ao todo, 1.783 pessoas foram atendidas nos polos bases montados pelo governo federal.

Criança yanomami sendo atendida por uma médica do SUS

Criança yanomami sendo atendida por uma médica do SUSIgor Evangelista/MS

crise humanitária yanomami (3)

Crianças YanomamisCondisi-YY/Divulgação

foto-crianças-yanomami-desnutridas-sentadas-chão-terra-batida-reserva-indígena-2023

Ao menos 570 crianças Yanomamis morreram por causas evitáveis durante os últimos 4 anos, segundo a ministra dos Povos Indígenas, Sonia GuajajaraCondisi-YY/Divulgação

Crianças Yanomami

Ministério da Saúde decretou emergência de saúde pública em decorrência da situação dos Yanomamis em RoraimaCondisi

Crianças indígenas Yanomamis (4)

Relatos indicam que crianças expeliram vermes pela bocaReprodução/ MPF

Crianças indígenas Yanomamis (3)

Mais de 10 mil crianças indígenas ficaram desassistidas por conta de esquema de corrupçãoReprodução/ MPF

Crianças indígenas Yanomamis (2)

O esquema identificado resultou no desabastecimento generalizado de medicamentos essenciais nas unidades de saúde da Terra Indígena YanomamiReprodução/ MPF

Crianças indígenas Yanomamis (1)

Esquema ocorreu no âmbito de contrato de R$ 3 milhões com o governo federalReprodução/ MPF

Malaria Yanomami Roraima

Criança Yanomami doenteReprodução/DSEY

Desnutrição dos YanomamisOs Yanomamis tiveram a sua alimentação afetada em decorrência da contaminação da água e do solo por mercúrio após a exploração ilegal da terra por garimpeiros. Vários indígenas foram diagnosticados com desnutrição grave, pneumonia e malária.

As crianças atendidas pela Casai têm entre seis meses e cinco anos. Oito em cada dez apresentaram ganho de peso após atendimento no polo base.

Atendimento do governo federalO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou estado de emergência de saúde pública dentro da terra indígena Yanomami, no último dia 20 de janeiro. Os ministérios da Justiça, Defesa e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) atuam na região para retirada dos garimpeiros ilegais.