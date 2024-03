Cristo é inspiração para pessoas de bom coração, diz Bolsonaro

Ex-presidente declara que o domingo de Páscoa é uma data importe não só para os cristãos, mas para toda a humanidade

O ex-presidente Jair Bolsonaro (foto) passa o feriado de Páscoa em Balneário Camboriú PODER360 31.mar.2024 (domingo) – 13h36



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o domingo de Páscoa é uma data importante “para todos os cristãos e para toda a humanidade”. Ele passa o feriado comemorada neste domingo (31.mar.2024) ao lado da mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em Balneário Camboriú (SC). No sábado (30.mar), participou de atos com apoiadores na cidade.

“Cristo é inspiração para qualquer pessoa de coração bom. Os valores transmitidos por Ele formaram nossa civilização e ainda hoje ajudam a manter os pilares de nossa sociedade“, escreveu Bolsonaro em seu perfil no X (antigo Twitter).

Bolsonaro também afirmou que a data pode servir para “restaurarmos nossa fé, seja espiritual, seja no futuro do nosso país, seja no mundo”.

Até às 13h30, o ex-presidente não se manifestou sobre os 60 anos do golpe de 1964, que também é relembrado neste domingo (31.mar). Foi o início da Ditadura Militar do Brasil.