CRLV digital para veículos com CNPJ: como funciona?

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo digital facilita a vida de proprietários de veículos empresariais, garantindo praticidade e conformidade com as leis de trânsito

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) é um documento imprescindível para qualquer proprietário de veículo, seja pessoa física ou jurídica. Ele atesta que o automóvel está de acordo com as leis de trânsito vigentes, evitando multas e problemas legais.

Neste contexto, a versão digital do CRLV surge como uma solução prática, facilitando o acesso ao documento. Para empresas que possuem veículos registrados em nome de CNPJ, o CRLV digital representa uma alternativa ágil e segura para o gerenciamento de suas frotas automotivas. No entanto, o procedimento possui particularidades que precisam ser observadas.

O CRLV é obrigatório para carros com CNPJ?



Sim, o CRLV é obrigatório para todos os veículos que circulam em vias públicas brasileiras, incluindo aqueles registrados em nome de empresas (CNPJ). De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), qualquer automóvel deve possuir o CRLV atualizado, resultado do pagamento do licenciamento anual. A falta desse documento implica em multas, apreensão do veículo e outras complicações legais.

Além disso, o vencimento do licenciamento anual varia conforme o final da placa do veículo, semelhante ao processo para veículos de pessoas físicas. Portanto, é essencial que as empresas estejam atentas às datas de vencimento para evitar multas e garantir a regularidade de suas frotas.

Emissão do CRLV digital pelo aplicativo da CNH é possível?

A possibilidade de emitir o CRLV por meio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital é um avanço significativo, permitindo que motoristas tenham acesso ao documento direto do smartphone. No entanto, essa facilidade está disponível apenas para veículos registrados em nome de pessoas físicas. Para empresas, a solução digital difere um pouco, mas continua simples e acessível.

Empresas podem acessar o CRLV digital através do sistema do Detran. Após baixar o documento, é necessário imprimi-lo e mantê-lo no veículo, garantindo que esteja sempre à disposição para possíveis fiscalizações. Para empresas que não possuem certificação digital, é possível solicitar a impressão do CRLV-e presencialmente no Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA).

Importância de manter os documentos do veículo regularizados

Vale reforçar que dirigir sem o documento de licenciamento é uma infração gravíssima segundo o CTB, resultando em uma multa de R$293,47 e 7 pontos na CNH do condutor. Por isso, manter os documentos do veículo regularizados é fundamental para qualquer proprietário, e especialmente para empresas.

Além de evitar multas e problemas legais, garantir que o CRLV esteja sempre atualizado e acessível é uma medida preventiva que assegura o bom andamento das atividades corporativas. A introdução do licenciamento online representa um avanço significativo, simplificando o acesso e a manutenção deste documento importante.