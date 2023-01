Cruzeiro pede desculpas após post de Wallace sobre tiros em Lula

O Sada Cruzeiro pediu desculpas por um post do oposto Wallace sobre tiros no atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A equipe lamentou a publicação do campeão olímpico de vôlei, e reforçou que “a violência nunca deve ser exaltada ou estimulada”.

Na segunda-feira (30), Wallace postou fotos em um clube de tiro e abriu uma caixa de perguntas para os seguidores. Uma das pessoas perguntou se o jogador daria um tiro no rosto de Lula. Em resposta, o oposto abriu uma enquete para saber se algum de seus seguidores faria isso. Ele apagou o conteúdo horas depois, mas prints circulam nas redes sociais.

Wallace Leandro de Souza é apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas últimas eleições, o oposto de 35 anos fez campanha aberta a favor da reeleição do candidato, que foi derrotado nas urnas por Lula.

Publicação de Wallace foi apagada horas depois

(Foto: Reprodução)

“O Sada Cruzeiro lamenta profundamente a publicação realizada pelo nosso atleta Wallace e o seu conteúdo. Vivemos um momento delicado, em que precisamos ter muita cautela com as nossas manifestações. As redes sociais podem parecer um espaço em que tudo está liberado, sem muita avaliação das possibilidades de interpretação, e isso é uma armadilha gigantesca”, publicou o clube.

“Reforçaremos com todo o nosso staff, atletas e comissão técnica sobre a importância da responsabilidade no uso das mídias digitais. Ressaltamos, principalmente, que a violência nunca deve ser exaltada ou estimulada, e da parte do Sada Cruzeiro pedimos sinceras desculpas a todos”, completou, em nota.

A Confederação Brasileira de Vôlei também se manifestou, e repudiou o post. “A CBV repudia qualquer tipo de violência ou incitação a atos violentos, e entende que o esporte é uma ferramenta para propagação de valores como o respeito, a tolerância e a igualdade”.

A Comissão de Combate às Discriminações da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) anunciou que deve denunciar Wallace pelo crime de incitação à violência.

O Código Penal, em seu artigo 286, descreve o delito de incitação ao crime, que consiste em incentivar ou estimular publicamente a realização de um crime. A previsão é de pena de detenção de 3 a 6 meses, além de multa.

Ministro da Secretaria da Comunicação do Governo Federal, Paulo Pimenta anunciou que acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) após o post de Wallace. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que vai tomar as “providências necessárias”.

“Já acionei a AGU e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas”, escreveu o ministro.

Nas redes sociais, Ana Moser, ministra do Esporte, também se pronunciou. “Antes de atleta, o jogador Wallace é um cidadão brasileiro e deve responder às nossas leis e instituições”.