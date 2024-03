Cruzeiro vence e assume liderança provisória do Brasileiro Feminino

O Cruzeiro assumiu, provisoriamente, a liderança do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Neste sábado (23), as Cabulosas derrotaram o Internacional por 3 a 1 no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), pela terceira rodada da competição.

As mineiras foram a sete pontos e ultrapassaram o Corinthians, que iniciou a rodada na ponta, com seis pontos. As alvinegras vão à campo apenas na segunda-feira (25), às 20h (horário de Brasília), diante do Flamengo, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. As celestes ainda podem ser superadas na tabela por Fluminense, Santos e Palmeiras, que jogam no domingo (24).

As Gurias Coloradas, por sua vez, seguem com dois pontos e dormem na 11ª posição, com dois pontos. As gaúchas podem ser ultrapassadas por Botafogo, América-MG, Flamengo e Atlético-MG e terminar a rodada na zona de rebaixamento.

As cruzeirenses fizeram valer a “lei da ex” para construir a vantagem em Nova Lima. Aos cinco minutos, a atacante Byanca Brasil cruzou pela direita e a meia Fabíola Sandoval, que defendeu o Inter no ano passado, apareceu livre na pequena área para abrir o marcador, de cabeça.

Aos 17, Sandoval foi lançada pela zagueira Vitória Calhau, ganhou a dividida da zagueira Tamara e da goleira Mayara e mandou para o gol vazio. Aos 30 minutos, Byanca Brasil, que jogou pelo Colorado em 2020, bateu escanteio pela esquerda e encobriu Mayara, marcando um golaço olímpico.

Na etapa final, aos 27 minutos, a bola desviou na mão da zagueira Camila Ambrózio, dentro da área, e a arbitragem assinalou pênalti para o Inter. A atacante Priscila bateu e descontou para as coloradas.

Em outro jogo deste sábado, o Real Brasília venceu a primeira no Brasileirão deste ano. As Leoas do Planalto derrotaram o Avaí Kindermann por 1 a 0 no Defelê, em Brasília. O gol saiu aos 33 minutos do primeiro tempo. A lateral Vivi Acosta cobrou escanteio pela direita e a zagueira Luciana mandou de cabeça para as redes.

As brasilienses foram a quatro pontos, assumindo, de forma provisória, a oitava posição. As Leoas Avaianas, ainda sem vencer, permanecem com um ponto, na 14ª colocação, podendo encerrar a rodada em último lugar Flamengo e Atlético-MG vencerem seus jogos.