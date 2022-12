Bahia confirma contratação do centroavante Everaldo até 2025

O Bahia confirmou na manhã desta quarta-feira (28) a contratação do centroavante Everaldo, de 31 anos, por três temporadas. O jogador estava no Kashima Antlers, do Japão, e chega em definitivo para o tricolor.

“Everaldo é um atacante que, apesar do porte físico, tem ótima velocidade e mobilidade. (…) Um jogador que o City Football Group já tentou contratar em outras oportunidades e estamos contentes de superar uma negociação difícil para fechar o acordo”, disse o diretor de futebol do Esquadrão, Carlos Santoro.

Revelado pelo Grêmio, Everaldo acumula passagens por equipes como CSA, Figueirense, Paysandu, Santa Cruz e Atlético-GO. Fora do Brasil, ele atuou pelo Al-Faisaly, da Arábia Saudita, e Querétaro, do México.

A última temporada do centroavante em solo brasileiro foi em 2019, quando marcou 19 gols em 52 partidas pela Chapecoense. No ano seguinte, ele se transferiu para o Kashima Antlers.

Everaldo foi titular do clube japonês nas últimas três temporadas. Em 101 jogos, ele anotou 34 gols e deu 15 assistências. A tendência é a de que nos próximos dias ele inicie a pré-temporada junto com o restante do elenco.

O centroavante chega para ocupar um posto carente no tricolor. Com as saídas de Hugo Rodallega, Matheus Davó e Ytalo ao fim da Série B, o Bahia iniciou os treinos sem nenhum jogador de origem na posição. Por isso a necessidade de buscar no mercado um goleador.