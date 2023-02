Kayky comemora triunfo do Bahia sobre Atlético: ‘Vai dar mais moral’

O Bahia enfim ganhou uma partida na Copa do Nordeste. Na noite desta sexta-feira (17), o Esquadrão venceu o Atlético de Alagoinhas por 2×1, de virada, no Carneirão, pela 4ª rodada. O resultado manteve o tricolor na 7ª posição do Grupo B, mas diminuiu a distância para o G4 – agora, só dois pontos separam o time da zona de classificação.

O destaque da noite foi o atacante Kayky. O camisa 37 deu passe na medida para Jacaré empatar, e, pouco depois, assinalou o gol do triunfo. Após o apito final, o jogador comemorou a atuação diante do Carcará.

“Fico feliz de poder estar ajudando o time a triunfar com gol e com assistência. É um campeonato importante para nós, que temos como meta ganhar. Voltar a triunfar em um campeonato desse, colocar a gente de novo na briga, um jogo importante fora de casa… Acho que isso vai dar mais moral pro nosso time. Vamos voltar mais confiantes para os próximos jogos”, disse, em entrevista ao Nosso Futebol.

O próximo compromisso do Bahia na Copa do Nordeste será na quarta-feira de cinzas (22). O Esquadrão enfrenta o Sport no Batistão, em Aracaju, às 21h30, pela 5ª rodada.