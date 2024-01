Dado Dolabella fala sobre expectativa de ver Wanessa no BBB24

Nesta segunda-feira (8/1), data de estreia do BBB24, Dado Dolabella abriu o coração e falou da falta que está sentindo de Wanessa Camargo, confinada no reality show da TV Globo. A cantora foi confirmada como uma das participantes do time Camarote, na última sexta-feira (5/1), no Big Day.

“Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quando aquela pessoa que você ama tá longe de você, você sente tudo que a pessoa sente lá do outro lado?”, questionou aos seus seguidores do Instagram.

O ex-ator seguiu o desabafo lamentando que não consegue ver a amada, uma vez que o programa ainda não começou a ser exibido. O Big Brother entra no ar esta noite, após Terra e Paixão, novela das 21h: “O pior é que agora eu não consigo ter notícia, eu não consigo saber, eu não consigo falar no telefone, eu não consigo ver na TV, eu não consigo saber de nada”.

Wanessa-Camargo-Dado-Dolabella

Wanessa Camargo posta na cama com Dado Dolabella após boatos de crise Reprodução/Instagram

Wanessa e Dado Dolabella

Dado Dolabella e Wanessa Instagram/Reprodução

wanessa e dado dolabella

Wanessa Camargo e Dado Dolabella Reprodução/Instagram

Dado-Dolabella-Wanessa-Camargo-Show

Dado Dolabella se muda para casa de Wanessa Camargo, diz site Reprodução/Instagram

Dado Dolabella finalizou reforçando que não está conseguindo controlar seus sentimentos. “Ansiedade está a mil”, encerrou. O casal está junto desde outubro de 2022, após Wanessa Camargo se separar do ex-marido, o empresário Marcus Buaiz.