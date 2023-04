Gustavo Benedetti já tinha feito a fila andar antes de encontrar Key Alves. Saiba mais!

Enquanto Key Alves estava na Casa de Los Famosos, no México, fazendo o intercâmbio entre realities, Gustavo Benedetti, seu affair, se encontrava com uma ex-namorada, a bancária Ingrid Lana. Os dois se encontraram logo após o peão sair do confinamento, num hotel em São Paulo, de acordo com o Observatório do Famosos, do UOL.

Segundo a publicação, foi o fazendeiro quem convidou a moça para ficar com ele, durante sua estadia na capital paulista, para cumprir compromissos de trabalho, no período que começou no dia 17/3.

Embora o casal nunca tenha tido nada mais sério, amigos dizem que eles já estão juntos há bastante tempo e que, inclusive, se despediram antes do cowboy entrar para o confinamento do BBB23.

O ex-BBB não é o primeiro famoso que Ingrid Lana tem um romance. Ela já namorou o jogador da Seleção Brasileira, Antony Santos.