Ex de Luciano critica ida de Wanessa ao BBB: “Precisa de saúde mental”

A entrada de Wanessa Camargo no BBB 24 foi comemorada por muitas pessoas nas redes sociais, mas também criticada por outros usuários. Cleo Loyola foi ao Instagram para criticar a decisão da cantora de aceitar o convite do reality por conta de sua saúde mental e disse que não vai torcer pela ex-sobrinha.

“Gente, vocês sabem que eu sou sincera. Perguntou, eu vou responder. Não [vou torcer], de jeito nenhum. Entrou um monte de gente que nem sei quem é ainda, sei que a Wanessa entrou porque muita gente me mandou mensagem aqui, mas eu vou torcer por alguém que realmente precise ganhar o prêmio para comprar a casa própria, dar uma estrutura boa para a família”, declarou.

Por fim, a criadora de conteúdo falou sobre a saúde mental de Wanessa. “Para que eu vou torcer para ela? A mulher já é rica, tem fama, está precisando só de saúde mental e lá acredito que não vai ser um lugar tão legal para ela ter uma saúde mental melhor, mas cada um com seu cada um”, pontuou.

Vale lembrar que Wanessa Camargo já passou por problemas relacionados à saúde mental, como depressão e síndrome do pânico.

Wanessa Camargo revela motivo para aceitar convite de Boninho Durante sua apresentação aos colegas de confinamento nessa segunda-feira (8/1), Wanessa Camargo revelou o motivo que a fez aceitar o convite de Boninho para entrar no BBB 24.

A filha de Zezé Di Camargo contou que pensou seriamente na proposta de Boninho após o fim de seu casamento com Marcus Buaiz, em 2022. Os dois viveram juntos por 15 anos e são pais de José Marcus e João Francisco.

“Acho que muita gente está aqui por isso também, porque dá uma mexida quando as coisas não estão… sabe? Eu chacoalhei, me separei, me divorciei e comecei uma nova estrada, retomei minha carreira, retomei minha força”, declarou Wanessa Camargo.

“E aí esse ano, cara, quando veio a oportunidade de estar aqui, com tudo arrumado, eu falei: ‘cara, tem uma coisa que eu sempre quis fazer na minha carreira toda que era mostrar para as pessoas quem eu sou’. Parte do meu trabalho cantando é ser verdadeira”, explicou.

Atualmente, Wanessa Camargo namora o ator Dado Dolabella, com quem já tinha engatado um romance nos anos 2000.