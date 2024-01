Dado Dolabella quebra silêncio após Wanessa expor relação abusiva

Neste sábado (27/1), Dado Dolabella usou as redes sociais para quebra o silêncio sobre os julgamentos que vem recebendo por ter agredido mulheres no passado, depois de uma declaração de Wanessa Camargo, sua namorada, no BBB24. O ex-ator fez um desabafo reiterando que pessoas mudam. “Somos frutos dos nossos erros e acertos”, escreveu.

“As minhas atitudes de quase 20 anos atrás me tornaram quem eu sou hoje. Somos frutos dos nossos erros e acertos, mas principalmente o que fazemos com os nossos erros, mas tem gente que não consegue evoluir e não enxerga a evolução dos outros”, continuou num story do Instagram.

Para quem não lembra, Dado foi denunciado por Luana Piovani em outubro de 2008, por tê-la agredido numa boate no Rio de Janeiro. Na época, a artista comemorava a estreia de uma peça chamada, quando começou a discutir com o então namorado e levou um tapa no rosto.

Em 2010, uma outra ex-namorada de Dolabella, Viviane Sarahyba, também o acusou de agressões. Os dois tiveram João Valentim, de 8 anos. Em 2014, o cantor chegou a ser condenado a 2 meses e 15 dias de prisão, por violência doméstica.

Na ocasião, por ser réu primário, a sanção foi substituída por comparecimento mensal à Justiça, proibição de se ausentar do Rio sem prévia autorização e participação em reuniões, aos fins de semana, em grupos para homens que praticaram violência doméstica.

Já em 2018, o rapaz 2 meses preso no 33º Distrito Policial, em Pirituba, São Paulo, por não pagamento da pensão alimentícia de Eduardo, fruto do relacionamento com Fabiana Vasconcelos. A dívida chegou a R$196 mil e o Dado alegou não ter o dinheiro para fazer o pagamento.

“Toda experiência é boa quando faz a gente refletir e pensar. Foi um momento de reclusão que até hoje estou buscando entender. Tudo tem o lado bom e o ruim”, refletiu na época. Na cadeia, Dado Dolabella propagou o veganismo e até palestrava sobre o tema com outros presos.

“Vacinada com gente assim”, declarou Wanessa Camargo sobre Davi

Um ranço nada ilibado instaurou em Wanessa Camargo com relação a Davi Brito no BBB24. A cantora passou a madrugada deste sábado (27/1), falando mal do rival e chegou até a dizer que ele era grosseiro, abusivo e agressivo. “Vacinada com gente assim”, declarou em conversa com com Matteus, Beatriz, Deniziane, Marcus Vinicius e Alane.

“O mais triste é que pessoas como ele não sabem que são assim, tá? Eles não sabem, eles acham que estão corretos, mas é o tipo de pessoa que destrói a autoestima do outro, destrói a cabeça do outro”, apontou.

A namorada de Dado Dolabella prosseguiu insinuando que o motorista de aplicativo age com má intenção: “Que é egoísta, que tipo, quando é carinhoso, é muito carinhoso, muito solicito. Eu estou vacinada com gente assim. Faz aquele banquete lindo para poder falar. Isola uma pessoa. Eu ponho pontos a pontos assim”.

No X, internautas massacram a intérprete de “Xainirô”: “Wanessa conseguiu o que queria”, “Eles são tão sem noção, a Wanessa tava falando mal do Davi com ele praticamente do lado. Podre”, “Ela quer aprovação, quer a casa toda do lado dela pra justificar que não está errada. E o manipulador é o Davi?” e “Simplesmente, fazer que a pessoa não está ali, não existe, aí já é complicado”.