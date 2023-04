Dallagnol apresenta notícia crime contra líder do MST por ameaças de invasão de terra

O deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) apresentou nesta quarta-feira, 26, notícia crime contra João Pedro Stédile, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), por vídeo publicado nas redes sociais em que faz convocação à ocupação de terras. O documento foi protocolado pelo parlamentar na Justiça de São Paulo. “O líder do movimento, de forma clara e direta, encorajou a invasão a propriedades rurais, circunstâncias que, além de causar diversos danos aos proprietário de terras, pode caracterizar a prática de diversos crimes”, diz trecho da denúncia.

No vídeo publicado no início do mês em comemoração ao chamado Abril Vermelho, conjunto de ações promovidas pelo MST no mês de abril, Stédile declara: “Haverá mobilizações em todos os estados, sejam marchas, vigílias, ocupações de terras, as 1.001 formas de pressionar. Que a lei, que a Constituição seja aplicada, e que latifúndios improdutivos sejam desapropriados e entregues a famílias acampadas”. Stédile acompanhou o presidente Lula em eventos na viagem à China, onde reafirmou, em entrevista ao portal Metrópoles, que as invasões terra estavam programadas “não só” para o mês de abril.