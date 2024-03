Daniel Alves comemora liberdade provisória com festão

Depois de pagar 1 milhão de euros de fiança, equivalente a mais de R$ 5 milhões, Daniel Alves comemorou a liberdade provisória após ficar mais de um ano preso. O jogador de futebol foi condenado pela Justiça da Espanha a 4 anos e meio de prisão por agressão sexual, ao estuprar uma mulher numa boate de Barcelona.

De acordo com o jornal Marca, o atleta teria organizado uma festa logo que deixou o presídio. Ele ainda aproveitou para comemorar o aniversário do pai, Domingos Alves. Fontes do veículo afirmaram que a celebração foi até às 5h desta quinta-feira (28/3).

Além da família, Daniel também teria recebido alguns amigos, que chegaram tarde da noite, depois que a imprensa deixou a porta de sua residência. “[Amigos] vieram a esta casa [onde aconteceu a festa], quando já não havia mais jornalistas, e comemoraram”, comentou uma repórter espanhola.

Ainda nesta quinta, Daniel Alves se apresentou à Justiça, cumprindo uma das exigências para continuar solto, aguardando o julgamento do recurso que deferiu sua condenação.

Daniel Alves deixou a prisão na Espanha, na manhã do dia 25 de março, após pagar fiança no valor de 1 milhão de euros, o equivalente a R$ 5,4 milhões. Depois de muitas especulações sobre quem teria ajudado o ex-jogador com o pagamento, a imprensa internacional revelou o nome da suposta pessoa.

Segundo o jornalista catari Mabkhout Al Marri, o meia holandês Memphis Depay desembolsou parte do valor. Os dois atletas jogaram juntos no Barcelona em 2021 e, desde então, estreitaram os laços de amizade.

Memphis Depay também já ajudou outros amigos com problemas na Justiça, como o lateral francês Benjamim Mendy, que foi preso por estupro, mas inocentado; e o atacante holandês Quincy Promes, preso por envolvimento com tráfico de drogas.

Na última semana, em entrevista ao jornal Record, de Portugal, Depay comentou os casos e afirmou que os jogadores não deixaram de ser seus amigos, mesmo após problemas judiciais.